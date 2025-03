Economia e Lavoro

Cosenza, tappa inaugurale del tour "C'è posto per te"

Cosenza ha ospitato la tappa inaugurale di "C'è posto per te", la campagna promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso l'agenzia in house Sviluppo Lavoro Italia, con l'obiettivo di mettere in collegamento le aziende con le persone in cerca di una occupazione