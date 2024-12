Economia e Lavoro

Dalla Regione 75 milioni per Sacal

La Regione punta forte sul sistema aeroportuale. Dopo i 12 milioni per non far pagare i diritti di imbarco alle compagnie, in bilancio è stato inserito un emendamento da 75 milioni per sottoscrivere l'aumento di capitale di Sacal, la società che gestisce i tre scali calabresi. Perplesse le opposizioni per una operazione "al buio". I dati sul numero di passeggeri però sono in netto aumento