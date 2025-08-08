Social
Temi del giorno
Home page>Video>Economia e Lavoro>Dazi, Ferrara: «Occhio a...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro
Dazi, Ferrara: «Occhio alla svalutazione del dollaro»

Il presidente regionale di Unindustria Aldo Ferrara, ospite a Buongiorno in Calabria, spiega: «Non sono solo i dazi a preoccupare, ma anche la svalutazione del dollaro».

8 agosto, 2025
Tag
dazi usa · aldo ferrara
Economia e Lavoro

Dazi, Ferrara: «Occhio alla svalutazione del dollaro»

8 agosto 2025
Ore 12:33
Dazi, Ferrara: «Occhio alla svalutazione del dollaro»
Economia e Lavoro

Crollo del prezzi, nel Crotonese si trinciano le angurie

8 agosto 2025
Ore 12:32
Crollo del prezzi, nel Crotonese si trinciano le angurie
Economia e Lavoro

Morti sul lavoro, Catanzaro terza in Italia

7 agosto 2025
Ore 12:19
Morti sul lavoro, Catanzaro terza in Italia
Economia e Lavoro

Caro prezzi, moratoria sull'aumento del costo dei biglietti

6 agosto 2025
Ore 12:42
Caro prezzi, moratoria sull'aumento del costo dei biglietti
Economia e Lavoro

Tirocinanti, in 1.765 verso la stabilizzazione

5 agosto 2025
Ore 12:29
Tirocinanti, in 1.765 verso la stabilizzazione
Economia e Lavoro

Orientarsi al lavoro, focus promosso da Uil Calabria

3 agosto 2025
Ore 17:19
Orientarsi al lavoro, focus promosso da Uil Calabria
Economia e Lavoro

Vertenza Almaviva, Regione Calabria assente ai colloqui

3 agosto 2025
Ore 17:05
Vertenza Almaviva, Regione Calabria assente ai colloqui
Economia e Lavoro

Comalca di Catanzaro, monta la protesta dei grossisti

1 agosto 2025
Ore 19:16
Comalca di Catanzaro, monta la protesta dei grossisti
Economia e Lavoro

"Spighe verdi", Sellia Marina tra le new entry

1 agosto 2025
Ore 12:34
\"Spighe verdi\", Sellia Marina tra le new entry
Economia e Lavoro

Scuola immissioni in ruolo docenti nel caos

31 luglio 2025
Ore 12:26
Scuola immissioni in ruolo docenti nel caos
Economia e Lavoro 

Intervista ad Alessandro Crocco

29 luglio 2025
Ore 13:49
Intervista ad Alessandro Crocco
Economia e Lavoro

Tirocinanti, il malcontento dei sindaci

29 luglio 2025
Ore 12:30
Tirocinanti, il malcontento dei sindaci
Economia e Lavoro

Taglio pac, a rischio 65mila aziende agricole

28 luglio 2025
Ore 10:31
Taglio pac, a rischio 65mila aziende agricole
Economia e Lavoro

Tirocinanti, la Regione aumenta la dotazione finanziaria

25 luglio 2025
Ore 11:45
Tirocinanti, la Regione aumenta la dotazione finanziaria
Economia e Lavoro

Agroalimentare, ecco la campagna dei diritti della Uil

24 luglio 2025
Ore 19:58
Agroalimentare, ecco la campagna dei diritti della Uil
Economia e Lavoro

Vinitaly and the city, le voci dei protagonisti

23 luglio 2025
Ore 09:43
Vinitaly and the city, le voci dei protagonisti
Economia e Lavoro

A Belvedere Marittimo è nata la Gamian Consulting

22 luglio 2025
Ore 12:20
A Belvedere Marittimo è nata la Gamian Consulting
Economia e Lavoro

La proposta di legge del Pd per assumere 2200 forestali

22 luglio 2025
Ore 12:09
La proposta di legge del Pd per assumere 2200 forestali
Economia e Lavoro

Vinitaly and the City, un successo di pubblico

21 luglio 2025
Ore 17:45
Vinitaly and the City, un successo di pubblico
Economia e Lavoro

Assunzioni nella scuola, oltre mille in Calabria

21 luglio 2025
Ore 12:21
Assunzioni nella scuola, oltre mille in Calabria
Economia e Lavoro

Startup a confronto, Talentis fa tappa a Falerna

20 luglio 2025
Ore 12:30
Startup a confronto, Talentis fa tappa a Falerna
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

Arbëria News

Arbëria News

Arberia News - 05-08-2025

Arberia News - 05-08-2025

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy