Economia e Lavoro

Ex Lsu Lpu, dichiarato lo stato di agitazione

È stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori ex lsu/lpu, nei giorni scorsi in protesta in Cittadella. L'incontro richiesto al presidente della Regione non è avvenuto, così il sindacato Usb ha protratto la mobilitazione con forme di protesta che proseguiranno nei prossimi giorni