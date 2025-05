Economia e Lavoro

Gli artifizi che impoveriscono il lavoro in Calabria

In Calabria il lavoro irregolare vale circa due miliardi e mezzo di euro. Il dato è emerso durante il dibattito promosso dalla Cgil a Cosenza in occasione del Primo Maggio. L'analisi delle cause dei bassi salari ed il contrasto alle morti bianche alcune tra le tematiche affrontate.