Economia e Lavoro

I lavoratori precari calabresi tornano in piazza

Sono scesi in piazza questa mattina a Catanzaro i lavoratori ex Lsu/Lpu che prestano servizio nelle amministrazioni locali, per chiedere un adeguamento orario e il pagamento dei contributi. Sono circa 4mila in tutta la Calabria, molti in procinto di andare in pensione