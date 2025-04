Economia e Lavoro

In Calabria 141mila persone vivono di sussidio

Dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione. Così sono cambiate in Italia le forme di sostegno per le persone fragili e a rischio di esclusione sociale. A settembre 2023 la riforma voluta dal Governo, attualmente in Calabria sono 141mila le persone che vivono con poco meno di 600 euro al mese.