Economia e Lavoro

L'aereoporto dello Stretto tra crescita e incertezze

L’Aeroporto dello Stretto inizia il 2025 con numeri da record. Un risultato che lo colloca come scalo in maggiore espansione in Italia. Ma mentre il traffico aumenta, si apre l’incognita sul volo “Night-stop” Ita Airways che terminerà il 30 marzo.