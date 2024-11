Economia e Lavoro

L’alta velocità in Calabria ma restano le barriere architettoniche

Soltanto pochi giorni fa abbiamo seguito a Lamezia Terme l’arrivo del primo treno ad Alta Velocità. Ma se da un lato il progresso fa tappa in Calabria, dall’altro rimangono situazioni ataviche come le barriere architettoniche. Abbiamo raccolto lo sfogo della presidente della Federazione per il Superamento dell’Handicap Nunzia Coppedè che denuncia: «Disabili costretti ad attraversare i binari su una passerella e ad attendere i treni senza alcun tipo di riparo».