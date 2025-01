Economia e Lavoro

Metalmeccanici in piazza a Catanzaro

Metalmeccanici in piazza questa mattina per chiedere il rinnovo del contratto. Da dicembre si susseguono mobilitazioni in tutta Italia dopo lo stop alle trattative con Federmeccanica. Le sigle sindacali invocano un aumento salariale e misure per la sicurezza del comparto.