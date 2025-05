Economia e Lavoro

Salari bassi, in Calabria meno di 1200 euro al mese

Nei giorni scorsi il richiamo del presidente Mattarella a stipendi più equi per permettere alle famiglie di stare al passo con l’aumento del costo della vita. Ma è un appello che in Calabria sembra essere costantemente inascoltato, così come quello per le morti sul lavoro.