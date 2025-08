Economia e Lavoro

Tirocinanti, in 1.765 verso la stabilizzazione

Si sono chiuse il 31 luglio scorso le procedure per la stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale. Quasi 1.800 lavoratori saranno assunti negli enti locali dove hanno

prestato servizio per anni. Esclusi in circa 700, saranno avviati a percorsi di formazione