Economia e Lavoro

Vinitaly and the city, le voci dei protagonisti

Giornata conclusiva per la tre giorni di Vinitaly and The City al Parco Archeologico di Sibari. Un evento fortemente voluto dalla Regione Calabria per mettere in risalto le produzioni vinicole calabresi d'eccellenza e che noi abbiamo seguito in tutte le sue fasi