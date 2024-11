Economia e Lavoro

Tornano in piazza i tirocinanti degli enti pubblici

Sono scesi nuovamente in piazza i tirocinanti degli enti pubblici questa mattina a Catanzaro. Una delegazione di circa 150 persone ha raggiunto la sede della Regione per chiedere un incontro al governatore Mario Oliverio, assente. Sono complessivamente 4.700 i lavoratori ex percettori di mobilità in deroga in Calabria inseriti in percorsi di riqualificazione lavorativa e impiegati da anni nelle amministrazioni locali ma con contratti di lavoro flessibile. Ad ottobre la Regione ha pubblicato un nuovo bando rivolto agli enti locali per consentire al bacino di precari di continuare a svolgere le attività nei Comuni. Giovedì scadranno i termini per poter eventualmente fare ricorso ma i tirocinanti sono scesi in piazza con anticipo per contestare le scelte della Regione che ha finanziato i progetti con fondi per l'inclusione sociale, distorcendone la finalità