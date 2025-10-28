Social
Un polo di alta formazione a Vibo, firmata convenzione

Firmata stamane, a Vibo Valentia, la convenzione tra il Comune e l';Università della Calabria finalizzata alla creazione di un polo d'alta formazione in città

28 ottobre, 2025
vibo valentia · lavoro · convenzione · comune vibo valentia · unical
