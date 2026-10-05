Social
Temi del giorno
Home page>Video>Economia e Lavoro>Verbicaro Wine Festival,...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro

Verbicaro Wine Festival, la prima edizione

La cultura del vino appartiene alla storia di Verbicaro e alla vita della sua comunità. Da questo legame nasce il Verbicaro Wine Festival, andato in scena il 3 e il 4 ottobre scorsi. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Prosit ETS ed è stata realizzata con il contributo della Regione Calabria, che ha concesso il patrocinio. Nel corso dell’evento si sono tenuti talk, showcooking, attività creative e degustazione dei vini nei catùvi, le tipiche cantine verbicaresi simbolo di convivialità

5 ottobre, 2026
Economia e Lavoro

Tetto ai carburanti, pompe bianche in difficoltà

5 ottobre 2026
Ore 12:02
Tetto ai carburanti, pompe bianche in difficoltà
Economia e Lavoro

Alla Cittadella la mobilitazione degli autotrasportatori

5 ottobre 2026
Ore 11:59
Alla Cittadella la mobilitazione degli autotrasportatori
Economia e Lavoro

Cosenza, tutti i lavoratori ex Amaco assunti in Cometra

5 ottobre 2026
Ore 11:54
Cosenza, tutti i lavoratori ex Amaco assunti in Cometra
Economia e Lavoro

Caro vita, sciolto il presidio sulla Statale 106 a Davoli

4 ottobre 2026
Ore 10:11
Caro vita, sciolto il presidio sulla Statale 106 a Davoli
Economia e Lavoro

Caro carburanti, Occhiuto: «Dalla regione 15 milioni»

4 ottobre 2026
Ore 10:11
Caro carburanti, Occhiuto: «Dalla regione 15 milioni»
Economia e Lavoro

Caro carburanti, venti di protesta sulla Calabria

4 ottobre 2026
Ore 10:09
Caro carburanti, venti di protesta sulla Calabria
Economia e Lavoro

Un mattatoio per creare lavoro a Nairobi

4 ottobre 2026
Ore 10:08
Un mattatoio per creare lavoro a Nairobi
Economia e Lavoro

Calabria straordinaria al salone nautico di Genova

3 ottobre 2026
Ore 12:37
Calabria straordinaria al salone nautico di Genova
Economia e Lavoro

Cpi, in trecento per il recruting di Grimaldi lines

3 ottobre 2026
Ore 12:35
Cpi, in trecento per il recruting di Grimaldi lines
Economia e Lavoro

Caro carburanti, in piazza anche l'autotrasporto

3 ottobre 2026
Ore 12:33
Caro carburanti, in piazza anche l'autotrasporto
Economia e Lavoro

Istituzioni a confronto alla Academy Olivo in Campo

2 ottobre 2026
Ore 19:00
Istituzioni a confronto alla Academy Olivo in Campo
Economia e Lavoro

Cosenza, mobilitazione di piazza contro il caro vita

2 ottobre 2026
Ore 11:57
Cosenza, mobilitazione di piazza contro il caro vita
Economia e Lavoro

La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro

2 ottobre 2026
Ore 11:35
La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro
Economia e Lavoro

"Academy - olio in campo": il futuro dell'olivicoltura

1 ottobre 2026
Ore 17:37
\"Academy - olio in campo\": il futuro dell'olivicoltura
Economia e Lavoro

«Non ce la facciamo più», le lacrime degli agricoltori

1 ottobre 2026
Ore 12:00
«Non ce la facciamo più», le lacrime degli agricoltori
Economia e Lavoro

Tirocinanti in protesta a Catanzaro

1 ottobre 2026
Ore 12:00
Tirocinanti in protesta a Catanzaro
Economia e Lavoro

Notte di presidio a Davoli, la protesta continua

1 ottobre 2026
Ore 12:00
Notte di presidio a Davoli, la protesta continua
Economia e Lavoro

Pompe bianche disperate: «Rischiamo di chiudere»

30 settembre 2026
Ore 19:00
Pompe bianche disperate: «Rischiamo di chiudere»
Economia e Lavoro

Gallo: «Siamo vicini al mondo degli agricoltori»

30 settembre 2026
Ore 19:00
Gallo: «Siamo vicini al mondo degli agricoltori»
Economia e Lavoro

Eni taglia anche sulle bollette e su luce e gas

30 settembre 2026
Ore 12:00
Eni taglia anche sulle bollette e su luce e gas
Economia e Lavoro

Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento

30 settembre 2026
Ore 12:00
Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

La Carcara di Caria su LaC Storie

La Carcara di Caria su LaC Storie

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti