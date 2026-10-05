Verbicaro Wine Festival, la prima edizione

Economia e Lavoro

La cultura del vino appartiene alla storia di Verbicaro e alla vita della sua comunità. Da questo legame nasce il Verbicaro Wine Festival, andato in scena il 3 e il 4 ottobre scorsi. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Prosit ETS ed è stata realizzata con il contributo della Regione Calabria, che ha concesso il patrocinio. Nel corso dell’evento si sono tenuti talk, showcooking, attività creative e degustazione dei vini nei catùvi, le tipiche cantine verbicaresi simbolo di convivialità