Nella Piana di Sibari frutta a terra tra vento e gelate, caro gasolio, conti bloccati dal Fisco e cartelle da pagare. La figlia universitaria ha lasciato la casa a Cosenza e il padre annuncia nuovi blocchi con Sicilia e Puglia
La mappa elaborata sui dati Inps e Istat fotografa il divario previdenziale tra Nord e Sud. Milano guida la classifica con 19.522 euro medi, mentre tutte le province calabresi restano sotto i 13.600 euro. Pesano stipendi più bassi e carriere discontinue
Presentata questa mattina nel salone della Camera di Commercio il ricco programma della giornata scandito da incontri B2B con talk, tavola rotonda, incontri one-to-one, la mostra “Bey Armudi” e una mixology session per valorizzare le aziende impegnate ad esaltare tutte le peculiarità dell’agrume reggino, eccellenza internazionale
Scade martedì 24 novembre la riduzione di 4,88 centesimi al litro introdotta dal governo. Una proroga appare improbabile: per un rifornimento di un pieno da 50 litri la spesa potrebbe aumentare fino a 2,44 euro. Assoutenti chiede di prolungare l’agevolazione fino a fine anno
I dati diffusi da Bankitalia, se letti nel complesso, danno un quadro negativo delle prospettive occupazionali nella nostra regione. Nel primo semestre del 2026 gli occupati aumentano di circa 9mila unità, ma il lavoro dipendente arretra: in crescita solo contratti a termine e intermittenti
Il Comitato idonei dei Centri per l’impiego punta il dito contro la proposta di legge Greco-De Cicco che tutela solo le selezioni del 2025: «Ma la giurisprudenza della Consulta e i principi di uguaglianza ed economicità smentiscono la tesi dell'incostituzionalità»
Sabato 28 novembre la seconda tappa dopo Genova. Al centro la legge di bilancio del Governo, il rilancio del Mezzogiorno, gli investimenti, l'occupazione e un nuovo Patto sociale. Concluderà la segretaria generale Daniela Fumarola
La Regione garantirà la copertura di tutte le domande ammesse al bonus carburante perché i 10 milioni inizialmente stanziati potrebbero non bastare. I termini per presentare istanza non sono ancora scaduti. Fedralog: «Risultato di straordinaria importanza»
Il vicepresidente nazionale critica l'ipotesi di estendere le procedure semplificate a tutto il Paese: «Le imprese devono competere sui mercati, non contro gli uffici pubblici». La richiesta di una riforma amministrativa e di misure specifiche per il Mezzogiorno
Alla fiera internazionale di Varsavia la Regione presenta la propria offerta turistica. Nei primi dieci mesi del 2026 oltre 225mila passeggeri a Lamezia e più di 27mila a Reggio. Dal 30 gennaio il nuovo collegamento con Varsavia-Chopin
Lo studio della capogruppo Iccrea, riferito al 2024, fotografa il contributo della banca allo sviluppo della provincia di Cosenza. Finanziati 91 milioni di investimenti e destinato circa un milione a progetti sociali che hanno raggiunto oltre duemila beneficiari
Nella piazza dello sciopero generale Cgil si intrecciano le testimonianze di lavoratori, studenti e pensionati. Al centro le difficoltà di accesso alle cure, i contratti brevi e la sicurezza sul lavoro
Il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega che riforma l'ordinamento della professione dopo oltre vent'anni. Cambiano il tirocinio, che si potrà fare all'università, le incompatibilità, che non saranno più automatiche, il voto, che diventa telematico, e le classi degli Ordini. Che cosa significa per una regione con dieci Ordini, pochi giovani e professionisti sparsi su un territorio lungo e difficile
Da piazza Duomo al comizio in piazza De Nava, le voci di chi contesta la manovra del Governo. Gli studenti raccontano perché sono tornati in strada. Trotta annuncia per il 12 dicembre a Cosenza una manifestazione nazionale per il Mezzogiorno.
VIDEO | Taglio del nastro in piazza Municipio per i banchi delle piccole aziende aderenti all’organizzazione agricola. Ogni giovedì prodotti locali a chilometro zero. Alla base dell’iniziativa interrotta nel 2020 c’è un patto con il Comune per contrastare ogni forma di abusivismo commerciale