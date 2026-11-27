Dalla sanatoria straordinaria per le piccole difformità edilizie ai tagli Irpef per gli under 30. Dalla sanità al nodo pensioni. Dallo spalmacrediti per il superbonus all'offensiva sul prelievo bancario.

Prosegue, in Commissione Bilancio della Camera, l’esame delle proposte di modifica alla manovra finanziaria presentate dalle forze politiche e dal Governo.

L’organismo presieduto dal deputato forzista Giuseppe Mangialavori ha completato il quadro dei 700 emendamenti segnalati per il secondo giro di valutazione. In totale ne erano stati depositati 6.559, un numero record: 1.700 quelli subito bocciati per difetto di copertura o estraneità di materia.

Oltre 450 i ricorsi e 100 reintegri in lista. Ma non tutti hanno passato questa fase della selezione. Molte richieste riguardavano interventi ad hoc che non hanno trovato posto nel fascicolo preliminare.

Gli emendamenti segnalati dai partiti di maggioranza sono 364, mentre quelli presentati dalle forze di opposizione e dal gruppo misto sono 336. Nella terza tornata saranno solo 350 (i cosiddetti supersegnalati). Poi ci sarà l’ok definitivo degli emendamenti che passeranno e l’inserimento nel Ddl Bilancio.

Il nodo dei conti

Il Ddl Bilancio prevede una manovra finanziaria da 26,5 miliardi. L’accoglimento di tutti gli emendamenti porterebbero il conto finale a circa 40 miliardi. Il Governo ha chiesto alle forze politiche di contenersi nelle richieste e di orientarsi nel quadro delle risorse attualmente disponibili. Tra i partiti si fa a gara per proporre soluzioni di spesa facendo ricorso ai più disparati capitoli di bilancio, compresi quelli dei ministeri.

La sanatoria edilizia

Uno dei capitoli più corposi delle modifiche alla legge di Bilancio 2027 è quello relativo al condono edilizio. Ben 14 gli emendamenti presentati. Sei sono di Fratelli d’Italia, 4 della Lega, 2 di Forza Italia e 2 AVS e Gruppo misto.

La maggioranza ha inserito tra le modifiche di punta l'articolo 4-bis, proposto da deputati di Fratelli d'Italia e Forza Italia. La norma introduce una procedura straordinaria di sanatoria edilizia su scala nazionale applicabile agli interventi abusivi di minore entità ultimati entro il 31 dicembre 2025.

La misura permette di regolarizzare - anche in deroga alla conformità agli strumenti urbanistici vigenti - interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che non abbiano determinato nuovi volumi, oltre alla chiusura di balconi, terrazzi e porticati entro il limite del 10% della volumetria preesistente. Paralleli emendamenti, sempre della maggioranza, puntano a sbloccare il cassetto delle domande pendenti legate ai vecchi condoni edilizi (1985, 1994, 2003) congelate da contenziosi regionali, applicando meccanismi semplificati e la regola del silenzio-assenso.

AVS ha proposto la costituzione di un Fondo per le domande di condono pendenti, 100 milioni all’anno per 3 anni, con risorse del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il fondo è destinato a sostenere i Comuni nelle attività di istruttoria e definizione delle domande di condono edilizio pendenti. Un emendamento di Lega e Forza Italia prevede la costituzione di un Fondo per le demolizioni degli abusi, 100 milioni all’anno a decorrere dal 2027. Le risorse dovrebbero arrivare dal ministero della Giustizia, con destinazione le spese per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive.

Lo stop allo spalmacrediti del superbonus

L'articolo 37 del Ddl Bilancio stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie sulle opzioni di cessione e sconto in fattura del Superbonus (art. 119 e 121 del D.L. 34/2020), le quote annuali dei crediti d'imposta fruibili nell'anno 2027 relative alle spese sostenute nel 2023 da parte di banche, assicurazioni e intermediari finanziari vengano ripartite in 10 rate annuali di pari importo. Per gli altri soggetti, la norma fissa un tetto massimo di 300.000 euro di crediti compensabili per il 2027, con la ripartizione della quota eccedente in 4 o 10 rate annuali.

La maggioranza ha presentato un emendamento che azzera la norma consentendo i pagamenti entro il 2027.

Giovani e lavoro: lo sconto Irpef e le misure di contrasto alla fuga dei talenti

Il capitolo lavoro e politiche giovanili vede al centro l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 (a prima firma Lucaselli / FdI). La norma prefigura una detassazione a tempo per i neo-assunti: per i lavoratori under 30 assunti a tempo indeterminato per la prima volta (con retribuzione annua lorda inferiore a 36.000 euro), viene riconosciuto un regime di esenzione Irpef del 70% della base imponibile per il primo biennio lavorativo.

Accanto al bonus fiscale per i giovani dipendenti, altre proposte emendative introducono forme di cashback e cedolari secche agevolate al 10% sui canoni di locazione concordati a favore di conduttori under 36, affiancate da fondi speciali dedicati alla permanenza dei giovani lavoratori sul territorio nazionale.

Sanità e liste d’attesa, Governo a caccia di fondi

Sanità e tutela della salute sono oggetto di oltre 40 proposte di emendamento. Per accoglierle tutte ci vorrebbero oltre 7,5 miliardi aggiuntivi in finanziaria. Le Regioni ne hanno chiesti 5,5, il Governo sembrerebbe intenzionato a stanziarne circa la metà.

Viene chiesto lo stop alla card da 300 euro per le prestazioni fuori dalla sanità pubblica e nuovi fondi per abbattere le liste d’attesa. C’è anche la proposta di rimborso diretto delle spese sanitarie detraibili per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

Pensioni e ammortizzatori sociali

In materia previdenziale, il confronto in Commissione riflette la pressione per allargare i margini di flessibilità in uscita. Tra le proposte segnalate figurano l'istituzione di canali di anticipo come Quota 64 (uscita a 64 anni d'età con almeno 36 anni di contributi maturati) e il ripristino dei requisiti originari per Opzione Donna.

Sul versante delle pensioni in essere, diversi emendamenti trasversali mirano a rivedere i tagli alla perequazione automatica (rivalutazione all'inflazione) per gli assegni superiori a 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps. Sul fronte delle crisi aziendali, si segnala la proposta di estendere da 4 a 7 anni il periodo massimo di fruizione dell'isopensione per gli accordi collettivi di scivolo accompagnato al pensionamento.

Banche e profitti creditizi: il nodo delle coperture e l'Ires straordinaria

Il reperimento delle risorse a copertura delle varie misure costituisce il vero banco di prova politico della Commissione. Al centro del dibattito si collocano gli emendamenti volti a incrementare il prelievo fiscale sul comparto bancario, assicurativo e finanziario. Oltre alla proposta della Lega finalizzata ad aumentare di 3 punti percentuali l'aliquota Ires ordinaria per gli istituti di credito, emendamenti di M5S, PD e AVS spingono per l'istituzione di un contributo straordinario di solidarietà sui margini di interesse e sugli extra-profitti. L'aliquota proposta varia dal 25% al 40% sulle quote di utile netto 2026-2027 che eccedono di almeno il 10% la media del quadriennio precedente, con un gettito stimato fino a 3-5 miliardi di euro da destinare direttamente al finanziamento della sanità pubblica e all'abbattimento delle liste d'attesa.

Exit tax e stretta sul trasferimento della residenza all'estero

Di rilevante impatto sul piano tributario globale è la riscrittura della disciplina dell'imposizione in uscita la cosiddetta Exit tax, delineata dall'Articolo 17 e dal nuovo Articolo 307-bis. Gli emendamenti presentati sia dall'opposizione PD con Roggiani e Guerra, sia da esponenti di maggioranza e del centro, intervengono sulle plusvalenze latenti di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che trasferiscono la residenza fiscale fuori dal territorio dello Stato.

La nuova normativa prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva ordinaria del 26% sui valori di mercato/normali dei beni e degli strumenti finanziari detenuti all'atto del trasferimento. Viene tuttavia concessa la facoltà di differire il pagamento effettivo dell'imposta al momento del reale realizzo dei beni o fino a un massimo di nove periodi d'imposta successivi, a condizione di presentare annualmente la dichiarazione di monitoraggio fiscale.

Web tax per finanziare l'editoria

Forza Italia inserisce tra i suoi emendamenti segnalati la proposta per destinare al sostegno dell'editoria le maggiori entrate della web tax rispetto alle previsioni di gettito, fino a un massimo di 80 milioni di euro l'anno. Le risorse effettivamente riscosse con l'imposta sui servizi digitali sarebbero destinate, a partire dal 2027, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Spetterebbe al ministero dell'Economia accertare annualmente le somme disponibili.

Il calendario dei lavori in Commissione Bilancio

I nuovi lavori sul fascicolo delle proposte emendative dovrebbero iniziare giovedì 3 dicembre. E ci sarà un’ulteriore scrematura che dimezzerà le proposte di modifica del testo: i cosiddetti supersegnalati saranno 350.

Le sedute del 3 e 4 dicembre saranno dedicata all’illustrazione del complesso degli emendamenti segnalati e all’avvio delle votazioni. Breve pausa per l’Immacolata e ripresa dell’attività mercoledì 9 dicembre, sempre secondo il calendario definito nella seduta del 25 novembre. È fissato, al momento, a giovedì 10 dicembre il termine per il deposito delle proposte emendative da parte dei relatori e del Governo.

L’esame degli emendamenti proseguirà quindi nelle sedute previste dal 10 al 15 dicembre. In quest’ultima giornata dovrebbe arrivare il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Aula. Secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo, l’approdo del provvedimento in assemblea alla Camera è previsto per venerdì 18 dicembre.