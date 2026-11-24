Stop a Exit tax, rinvio Plastic e Sugar tax e Quota 64. Salta anche lo spray marcatore nei cortei. Mancano le coperture economiche. Forti tensioni nel centrodestra

La commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili oltre 1.700 dei 6.559 emendamenti alla manovra finanziaria. Di questi, 1.118 per mancanza di copertura economica e 662 per estraneità di materia.

Tra le proposte respinte figurano misure discusse come l'uso di spray colorati per i manifestanti violenti, modifiche all'exit tax, il rinvio di plastic e sugar tax, e lo stop alle demolizioni di edifici abusivi in Campania. La coalizione di governo e le opposizioni hanno depositato una mole record di emendamenti, includendo anche iniziative curiose o particolari.

Per facilitare l'esame parlamentare, le forze politiche dovranno ora concentrarsi sui cosiddetti emendamenti segnalati, che saranno circa 400, rispettando rigorosamente i limiti di spesa imposti dal governo.

Numeri record, quelli relativi alle richieste di modifica al testo presentato dal Governo, circa 300 in più rispetto allo scorso anno.

Duemila le richieste di modifica avanzate dai partiti di centrodestra. Numeri che rivelano un clima politico surriscaldato dall'avvicinarsi della fine della legislatura e la scadenza elettorale. E che testimonia l'assenza di un'intesa piena all'interno della maggioranza su capitoli chiave quali fisco, previdenza e sanità. La Lega ha presentato 900 emendamenti, Forza Italia 800, Fratelli d'Italia 307 e Noi Moderati una decina.

Sul fronte opposto il Partito Democratico ha depositato 1.600 richieste di modifica, il Movimento 5 Stelle 1.500 e Avs una decina. A questi si aggiungono 18 emendamenti siglati in maniera unitaria dalle forze di minoranza.

Stop allo spray marcatore per i cortei

Tra i tagli per "estraneità di materia", la bocciatura più rumorosa riguarda la proposta di Fratelli d'Italia a prima firma Alessandro Urzì. L'emendamento puntava a stanziare 150mila euro nel 2027 per sperimentare l'uso di spray marcatori colorati da parte della Polizia, così da identificare i manifestanti violenti e agevolare l'arresto in flagranza differita.

La scure sulle norme economiche: Exit Tax, banche, pensioni e condoni

Il filtro sulle coperture finanziarie ha travolto diversi provvedimenti simbolo proposti sia dal centrodestra che dalle opposizioni

Dichiarati inammissibili gli emendamenti di FdI (Ylenja Lucaselli) e Forza Italia (Maurizio Casasco) sulla Exit tax sui ricchi. Le due proposte chiedevano di innalzare la soglia dell'imposta al 26% sulle plusvalenze da 800mila euro a due e cinque milioni di euro per chi trasferisce la residenza all'estero. Bocciato anche l’emendamento della Lega (Candiani) per escludere dalla tassa le partecipazioni in start-up e pmi innovative.

Respinte tutte e cinque le proposte che miravano a un ulteriore rinvio della Plastic tax e della Sugar tax al 2028.

Bloccato l'emendamento della Lega che prevedeva un incremento di 6 punti dell'Ires a carico degli istituti di credito per destinare risorse al fondo d'uscita anticipata per Quota 64.

Stop anche all'estensione del saldo e stralcio agli avvisi di accertamento e agli avvisi di addebito Inps proposti dalla Lega, così come all'emendamento di Azione (Giulio Sottanelli) per riammettere i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater.

Non sono passati neppure gli emendamenti sulla rivalutazione in toto delle pensioni per far fronte alla spinta inflazionistica. Fermate 5 proposte per carenza di coperture, mentre restano in gioco le modifiche di Forza Italia per la rivalutazione piena fino a 6 o 7 volte il minimo Inps.

Dichiarato inammissibile l'emendamento di FdI (Gimmi Cangiano) che chiedeva la sospensione per 24 mesi delle demolizioni di immobili abusivi in Campania.

Dalle multe per i cani a Pinocchio: la pioggia di micro-interventi

Accanto alle grandi riforme economiche, la manovra si è confermata contenitore di svariate proposte aventi ad oggetto micro-normative ad hoc.

Bocciati gli emendamenti destinati a finanziare il Museo Gianni Versace a Reggio Calabria, i due giorni di permesso retribuito per la morte di animali domestici e il piano da 65 milioni di euro in tre anni proposto dal PD (Marco Furfaro) per la valorizzazione dei luoghi di Pinocchio a Collodi e in Valdinievole.

Ancora in sospeso

Restano in sospeso l'emendamento di Noi Moderati (Franco Tirelli) per sanzionare da 100 a 300 euro chi non raccoglie o non diluisce con acqua i bisogni degli animali, il contributo da 450mila euro nel 2027 alla Fondazione Treccani per lo studio dei dialetti (Forza Italia) e i finanziamenti per l'accoglienza dei pellegrini a Pietrelcina e nelle terre di S. Pio.

Restano sul tavolo le detrazioni fino a 500 euro per l'acquisto di caschi e protezioni da moto (Lega), le deroghe e gli sgravi fiscali per i maestri di sci, i crediti d'imposta per la birra alla spina, il contributo di 50 euro per l'igiene orale e la cancellazione della "porno tax".

Calendario e prossimi passaggi parlamentari

I gruppi parlamentari avranno tempo entro oggi per presentare i ricorsi contro le inammissibilità. Successivamente, l’intero e corposo fascicolo degli emendamenti subirà un'ulteriore drastica riduzione tramite la selezione degli emendamenti "segnalati" (il cui tetto dovrebbe attestarsi tra 400 e 700), per poi passare ai pochissimi "supersegnalati" che andranno in discussione. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito che il Governo è disposto a trattare sui provvedimenti di massimo interesse pubblico a condizione che qualsiasi modifica rientri rigorosamente nel saldo finanziario stabilito da Palazzo Chigi.