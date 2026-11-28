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La Zona economica speciale unica rischia di «morire del proprio successo». È la preoccupazione espressa da Luca Bianchi, direttore generale della Svimez, in un editoriale pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno e ripreso sul sito dell’istituto.

Bianchi contesta l’ipotesi di estendere la ZES dal Mezzogiorno al resto del Paese. Una scelta che, secondo il direttore della Svimez, rischierebbe di trasformare uno strumento selettivo di sviluppo in una misura generalizzata, fino a svuotarne la funzione originaria.

Il problema è anche organizzativo. L’allargamento coinvolgerebbe un numero molto più ampio di imprese e territori, aumentando la pressione sul sistema delle autorizzazioni e sulla struttura amministrativa chiamata a gestirlo. Per Bianchi, una simile trasformazione richiederebbe una riforma più ampia, non un semplice intervento nella legge di Bilancio.

La Svimez propone invece di rafforzare e rendere più selettiva la ZES, accompagnando le semplificazioni e le agevolazioni fiscali con incentivi premiali destinati alle filiere industriali strategiche, come aerospazio, farmaceutica, chimica verde, biotech e cleantech.

La Calabria, intanto, resta indietro.

Al 31 ottobre 2026, secondo i dati raccolti dalla Uil Calabria sulla base degli elenchi ufficiali, la regione aveva ottenuto 81 autorizzazioni uniche su 1.530 nell’intera area ZES, pari al 5,3%. Gli investimenti associati ammontavano a 655 milioni di euro, il 7,1% del totale, contro un peso demografico stimato intorno all’8%.

Il successivo aggiornamento del Dipartimento per il Sud, al 3 novembre, porta il dato calabrese a 86 autorizzazioni e 689 milioni di euro di investimenti associati, con 1.192 ricadute occupazionali previste.

I progetti calabresi hanno un valore medio superiore a quello della ZES nel suo complesso: circa 8 milioni di euro per autorizzazione, contro 6,4 milioni. Ma l’occupazione prevista resta più bassa. Per ogni milione investito sono stimati 1,7 posti, contro 2,7 nella media dell’area ZES.

Si tratta di ricadute occupazionali previste, non di posti di lavoro già accertati. Un dato che impone una riflessione sulla capacità della misura di trasformare gli investimenti autorizzati in occupazione effettiva.

Bianchi richiama infine l’assenza di una presa di posizione forte da parte della classe dirigente meridionale. Il rischio, nella sua lettura, è che il Mezzogiorno perda o veda ridimensionato uno degli strumenti di politica industriale sui quali si è puntato negli ultimi anni, senza un confronto pubblico adeguato.

La partita ora riguarda il Parlamento e le scelte del governo: se rafforzare la ZES come politica di sviluppo per il Sud o trasformarla in una misura nazionale, modificandone radicalmente la natura.