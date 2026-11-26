Il sistema bancario e i risparmiatori italiani affrontano crescenti minacce informatiche, alimentate anche dai rischi legati all'uso malevolo dell'intelligenza artificiale. Sebbene le banche investano percentuali consistenti dei propri budget nella cybersicurezza, la maggior parte delle frodi sui conti privati avviene tramite la manipolazione psicologica delle vittime, che vengono indotte ad autorizzare personalmente i pagamenti. Per difendersi da attacchi e disservizi tecnici, gli esperti raccomandano di attivare l'autenticazione a due fattori, monitorare regolarmente i movimenti finanziari e non condividere mai codici o password personali. Inoltre, diversificare la liquidità aprendo un secondo conto presso un altro istituto e conservare una piccola riserva di contanti può aiutare a gestire eventuali blocchi temporanei dei servizi digitali. In caso di truffe o spese impreviste causate da malfunzionamenti, è fondamentale presentare reclami tempestivi e conservare le prove documentali per richiedere rimborsi alla propria banca.

Sicurezza ad ampio spettro

Con oltre 1.500 miliardi di euro custoditi nel sistema bancario italiano, la protezione dei risparmi digitali è diventata una priorità nazionale. L'aumento degli attacchi informatici, le vulnerabilità dei sistemi e le nuove tecniche di ingegneria sociale necessitano di monitoraggio e risposte adeguate.

Anche alla luce delle vulnerabilità individuate, gli esperti raccomandano di adottare le principali misure di sicurezza per proteggere i propri conti bancari.

Tra i consigli figurano l’attivazione dell’autenticazione a due fattori, il controllo regolare degli estratti conto per individuare eventuali operazioni sospette e l’attivazione delle notifiche per ogni movimento, sia in entrata sia in uscita.

Accorgimenti che possono contribuire a individuare tempestivamente attività fraudolente e limitare i rischi legati agli attacchi informatici ai sistemi finanziari.

Risparmi digitali sotto pressione

L'attualità recente ha riportato in primo piano la fragilità delle infrastrutture digitali. Le preoccupazioni dei risparmiatori si inseriscono in un contesto segnato da attacchi cyber a diversi settori vitali, da blocchi ai sistemi informatici globali fino ad eventi che hanno interessato il settore bancario, come l'amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut per carenze nei controlli antiriciclaggio o i disservizi che hanno coinvolto colossi come JPMorgan Chase. Con la progressiva smaterializzazione del denaro e l'accesso ai conti affidato prevalentemente alle applicazioni per smartphone, il timore di un'improvvisa inaccessibilità dei propri fondi o del furto dei risparmi si è fatto sempre più concreto.

I numeri della minaccia: attacchi cyber e guasti tecnici

Secondo i dati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, elaborati dal centro studi Comtel, nei primi nove mesi del 2026 sono stati rilevati in Italia 3.271 eventi informatici, a fronte dei 2.729 registrati nell'intero 2025. Il settore finanziario si attesta al quinto posto tra i bersagli più colpiti, rappresentando il 6% degli episodi totali.

Tuttavia, gli esperti sottolineano una distinzione fondamentale tra attacchi criminali esterni e malfunzionamenti interni. La Banca d'Italia ha registrato nel 2025 101 gravi incidenti informatici segnalati dagli intermediari nazionali. La maggior parte di questi episodi non è stata causata da hacker, bensì da guasti software e problemi di rete, che nel 70% dei casi hanno provocato un'effettiva interruzione dei servizi bancari.

Pur a fronte di una riduzione dell'11% degli esposti relativi ai servizi di pagamento nel 2025, il totale delle segnalazioni complessive ricevute dall'istituto di vigilanza è cresciuto dell'8%, a dimostrazione che la continuità operativa rimane una criticità aperta.

La vera falla: non l'hackeraggio dei server, ma la manipolazione della vittima

Nonostante i timori diffusi, i sistemi centrali delle banche mantengono livelli di sicurezza elevati e stratificati. Gli istituti di credito e le grandi piattaforme online dispongono di ingenti budget e difese multilivello che finora hanno impedito intrusioni dirette capaci di violare i database centrali.

Il rischio più concreto e diffuso si colloca, dunque, sul fronte del cliente. Il rapporto CERTFin 2026 evidenzia che l'81% delle frodi effettive ai danni dei clienti privati nasce dalla manipolazione della vittima: la cosiddetta ingegneria sociale, la capacità del truffatore di persuadere i loro bersagli a fornire informazioni e dati sensibili.

Nel 96% delle transazioni fraudolente, le procedure di autenticazione forte vengono regolarmente completate. Ciò significa che i criminali hanno avuto accesso a informazioni di prima mano, fornite dalle stesse vittime delle truffe o dei furti.

I criminali informatici utilizzano telefonate persuasive, sms civetta (smishing), e-mail di phishing e messaggi sui social per creare uno stato di urgenza, inducendo la vittima a disporre personalmente i trasferimenti o a rivelare le proprie credenziali. L'avvento dei bonifici istantanei ha ulteriormente aggravato il problema, rendendo quasi impossibile bloccare il denaro una volta inviato.

I tre punti deboli del sistema e il fattore Intelligenza Artificiale

L'analisi del settore bancario individua tre principali fattori di vulnerabilità. Quello interno agli istituti di credito stessi che possono rappresentare, involontariamente una porta d'accesso per i malintenzionati. Quello esterno, i clienti. La scarsa conoscenza delle trappole digitali e la disattenzione rimangono il punto d'attacco privilegiato dai truffatori. Infine l'Intelligenza Artificiale. Da un lato consente agli istituti di migliorare i controlli antifrode e rilevare transazioni anomale. Dall'altro può aiutare i cybercriminali. La Banca centrale europea ha lanciato l'allarme sulla capacità di impiego dell'IA per scovare vulnerabilità negli algoritmi bancari.

Per contrastare queste minacce, il settore bancario ha incrementato la quota di budget destinata alla cybersicurezza dal 6,45% del 2025 all'8% nel 2026, dopo aver già investito oltre due miliardi di euro tra il 2020 e il 2025.

Disservizi, blocchi e diritti del consumatore: cosa fare e come chiedere rimborsi

Quando l'operatività bancaria si interrompe a causa di guasti tecnici o blocchi dei sistemi, è fondamentale sapere come comportarsi. Durante un blocco è sempre opportuno verificare le comunicazioni ufficiali della banca, contattare il servizio clienti, conservare schermate di errore e prove di pagamenti o bollette non eseguiti per tempo. Diversificare la liquidità aprendo un secondo conto presso un secondo istituto indipendente permette di gestire le spese correnti durante un disservizio. Sempre che il crash di sistema non interessi più banche contemporaneamente.

Conservare una piccola somma in contanti per le emergenze è una misura prudenziale. Le filiali, ove presenti, offrono assistenza diretta, a condizione che il guasto non metta fuori uso anche i terminali dello sportello.

Reclami e risarcimenti

In caso di spese aggiuntive documentabili dovute al disservizio, il cliente ha diritto di inviare un reclamo scritto. La banca deve rispondere entro 60 giorni (ridotti a 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento). In caso di rifiuto o mancata risposta, è possibile ricorrere all'Arbitro bancario finanziario. Per i blocchi non esiste un indennizzo automatico. Ed è tutto soggetto a giudizio davanti all’Abf. Altroconsumo ha chiesto al Governo di introdurre rimborsi automatici per alcune tipologie di disservizi.

Le polizze cyber

Sul mercato privato crescono le coperture assicurative digitali (spesso incluse nelle polizze casa). A fronte di un'indagine mUp Research per Facile.it che stima in 8,7 milioni gli italiani colpiti da violazioni informatiche in un anno, le polizze (con costi a partire da circa 140 euro all'anno) offrono tutela contro il furto d'identità e rimborsi per somme sottratte fraudolentemente, anche se generalmente non coprono i blocchi tecnici degli istituti di credito.

Decalogo pratico di autodifesa: come proteggere i propri conti

Poiché le banche non possono bloccare i pagamenti disposti volontariamente dal cliente, la prima linea di difesa resta la consapevolezza individuale. Gli esperti raccomandano di seguire regole rigide di comportamento.

Non condividere mai password, pin o codici otp ricevuti via sms, neppure con presunti operatori dell'assistenza bancaria. Controllare sempre beneficiario e importo prima di autorizzare qualsiasi bonifico. Non aprire mai link contenuti in messaggi inattesi: per accedere alla banca utilizzare esclusivamente l'applicazione ufficiale o digitare l'indirizzo nel browser. Attivare le notifiche in tempo reale su ogni movimento (in entrata e in uscita) e abilitare l'autenticazione a due fattori. Mantenere aggiornati i sistemi operativi dei propri dispositivi e non inserire mai dati bancari o credenziali riservate all'interno di strumenti di intelligenza artificiale.