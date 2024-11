Economia e Lavoro

Vita da riders, in strada giorno e notte per pochi euro

Ci occupiamo adesso di una particolare categoria, i riders. Sono i fattorini addetti alle consegne di pasti a domicilio. Lavorano per conto di piattaforme on line di caratura nazionale. Il loro segmento non è ancora pienamente inquadrato dalle norme. Anche per questo chiedono salari più alti e maggiori tutele. Abbiamo incontrato alcuni di loro, operanti nell'area urbana cosentina. Hanno accettato di parlare con noi, ma a volto coperto per timore di ritorsioni.