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Politica

Caro carburante, l'opposizione attacca il governo

Dopo il blocco, finalmente la protesta arriva al centro del dibattito politico nazionale.

16 ottobre, 2026
Tag
sciopero autotrasportatori · protesta agricoltori · caro carburanti
Politica

Lega, la Calabria si schiera con Matteo Salvini

14 ottobre 2026
Ore 12:41
Lega, la Calabria si schiera con Matteo Salvini
Politica

Reggio nel club europeo delle Città della profumeria

15 ottobre 2026
Ore 11:30
Reggio nel club europeo delle Città della profumeria
Politica

Immagina Cosenza, proposte di Mancini per il commercio

15 ottobre 2026
Ore 11:17
Immagina Cosenza, proposte di Mancini per il commercio
Politica

Autonomia differenziata, dopo i decreti le polemiche

15 ottobre 2026
Ore 11:04
Autonomia differenziata, dopo i decreti le polemiche
Politica

Immagina Cosenza proposte di Mancini per il Commercio

14 ottobre 2026
Ore 14:01
Immagina Cosenza proposte di Mancini per il Commercio
Politica

Vibo, persi 150mila euro per una pec non letta

13 ottobre 2026
Ore 17:29
Vibo, persi 150mila euro per una pec non letta
Politica

Fiducia sul trasporto pubblico, l'azzardo di Occhiuto

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Fiducia sul trasporto pubblico, l'azzardo di Occhiuto
Politica

Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum
Politica

Nel Pd volano gli stracci: «Vai a raccogliere fragole»

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Nel Pd volano gli stracci: «Vai a raccogliere fragole»
Politica

Mense e tributi comunali, gli interventi del Comune

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Mense e tributi comunali, gli interventi del Comune
Politica

Occhiuto vuole una Fi smart, ma la Regione resta ferma

12 ottobre 2026
Ore 11:10
Occhiuto vuole una Fi smart, ma la Regione resta ferma
Politica

Legge elettorale, ecco cosa cambia per la Calabria

9 ottobre 2026
Ore 12:21
Legge elettorale, ecco cosa cambia per la Calabria
Politica

La frenata di Orrico

8 ottobre 2026
Ore 13:46
La frenata di Orrico
Politica

Regione, la nuova Giunta e il nodo sottosegretari

8 ottobre 2026
Ore 12:00
Regione, la nuova Giunta e il nodo sottosegretari
Politica

Occhiuto presenta il suo libro a Cosenza

7 ottobre 2026
Ore 12:44
Occhiuto presenta il suo libro a Cosenza
Politica

Nasce "Sindaci d' Italia", Ernesto Magorno è presidente

6 ottobre 2026
Ore 12:12
Nasce \"Sindaci d' Italia\", Ernesto Magorno è presidente
Politica

Passaggio ad Azienda Zero, tocca a Crotone e Reggio

6 ottobre 2026
Ore 12:10
Passaggio ad Azienda Zero, tocca a Crotone e Reggio
Politica

Sottosegretari, scontro tra Occhiuto e l' opposizione

6 ottobre 2026
Ore 12:00
Sottosegretari, scontro tra Occhiuto e l' opposizione
Politica

Provvedimento carburanti, OK dal consiglio Regionale

5 ottobre 2026
Ore 18:28
Provvedimento carburanti, OK dal consiglio Regionale
Politica

Caro carburanti, 15 milioni e tante incognite

5 ottobre 2026
Ore 11:56
Caro carburanti, 15 milioni e tante incognite
Politica

«Criminali nelle proteste»: bufera su Wanda Ferro

4 ottobre 2026
Ore 09:49
«Criminali nelle proteste»: bufera su Wanda Ferro

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