Comune di Catanzaro, Fiorita sempre più in bilico

A Catanzaro grave crisi nella maggioranza. La sfiducia al sindaco Nicola Fiorita entra nella fase decisiva: mancano solo tre firme per sciogliere il Consiglio comunale e il ruolo del Gruppo Misto potrebbe essere determinante.

10 febbraio, 2026
Tag
nicola fiorita · Catanzaro
