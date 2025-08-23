Politica

Disco verde per Tridico, Pd collante della coalizione

Dai vertici delle formazioni politiche componenti il campo largo è giunto dunque il disco verde ufficiale alla candidatura di Pasquale Tridico alla Presidenza della Regione. Riuniti a Lamezia terme gli esponenti della coalizione di centrosinistra hanno ratificato il nome dell'europarlamentare Cinquestelle ed ex presidente dell'Inps in qualità di sfidante di Roberto Occhiuto. Della partita farà parte un terzo candidato, l'ex assessore di Gioia Tauro Francesco Toscano, fondatore insieme a Marco Rizzo del movimento Democrazia Sovrana e Popolare. Il PD si propone come collante del centrosinistra, ha detto Nicola Irto a margine della direzione regionale dei democrat