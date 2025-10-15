Social
Cinque anni senza Jole S...

Cinque anni senza Jole Santelli

Cinque anni fa, il 15 ottobre 2020, moriva a 52 anni Jole Santelli, la prima presidente donna della Regione Calabria. Nell'anniversario della morte, tra i tanti messaggi che sui social la ricordano, anche quello di Roberto Occhiuto.

15 ottobre, 2025
Cinque anni senza Jole Santelli

15 ottobre 2025
Ore 19:12
Cinque anni senza Jole Santelli
