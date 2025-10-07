Social
Politica
Il successo di Occhiuto, la delusione di Tridico

Regionali in Calabria, le dichiarazioni rilasciate a caldo ieri da Roberto Occhiuto e dal candidato sconfitto Pasquale Tridico.

7 ottobre, 2025
regionali calabria 2025 · roberto occhiuto · pasquale tridico
Politica

Occhiuto sbanca, il centrosinistra sbanda

7 ottobre 2025
Ore 12:23
Politica

Regionali, top e flop della tornata elettorale

7 ottobre 2025
Ore 12:21
Politica

Il record di Gallo: oltre 30mila preferenze

7 ottobre 2025
Ore 12:20
Politica

«I calabresi meritano una sanità di serie A»

7 ottobre 2025
Ore 12:19
Politica

Toscano: "La nostra un'altra visione di politica"

7 ottobre 2025
Ore 06:47
Politica

Regionali 2025, batosta per il centrosinistra

7 ottobre 2025
Ore 06:43
Politica

Regionali 2025, Occhiuto stravince le elezioni

7 ottobre 2025
Ore 06:39
Politica

Interviste Cannizzaro-Alberti Casellati

6 ottobre 2025
Ore 19:18
Politica

Regionali, intervista a Pasquale Tridico dopo il risultato elettorale

6 ottobre 2025
Ore 17:12
Politica

Affluenza in calo rispetto al 2021

6 ottobre 2025
Ore 12:01
Politica

Sciopero Generale pro Palestina, Verbicaro manifesta

5 ottobre 2025
Ore 11:50
Politica

Regionali 2025, primo giorno di urne per i calabresi

5 ottobre 2025
Ore 11:43
Politica

Perfidia scansiona la politica in zona Cesarini

3 ottobre 2025
Ore 20:20
Politica

Elezioni regionali, Giuseppe Conte: «Stiamo correndo»

3 ottobre 2025
Ore 20:11
Politica

Regionali, Donzelli a Locri a sostegno di Calabrese

3 ottobre 2025
Ore 12:34
Politica

Conte chiude la campagna di Tridico a Reggio

3 ottobre 2025
Ore 12:32
Politica

Molinari: «Da noi contributo fondamentale a Occhiuto»

3 ottobre 2025
Ore 12:26
Politica

Conte a Villa San Giovanni

3 ottobre 2025
Ore 11:40
Politica

Gianluca Gallo ad Acri: «Sibari-Sila priorità da completare»

3 ottobre 2025
Ore 05:53
Politica

Regionali, Fratelli d'Italia strizza l'occhio al primato

2 ottobre 2025
Ore 19:13
Politica

Regionali, ultimo comizio da sindaco per Falcomatà

2 ottobre 2025
Ore 12:18
