Giovani, Avs: Serve un cambio di passo

Durante una conferenza stampa, i giovani di Avs a Corigliano Rossano hanno analizzato i risultati delle regionali, riconoscendo la necessità di ripensare strategia e comunicazione per tornare più incisivi sui temi sociali

9 novembre, 2025
corigliano rossano · avs · giovani · regionali calabria 2025
Perfidia scandaglia la nuova giunta Occhiuto

8 novembre 2025
Ore 12:36
Si insedia la nuova giunta, al via l'Occhiuto bis

6 novembre 2025
Ore 21:27
Occhiuto bis, si insedia la giunta regionale

6 novembre 2025
Ore 12:23
Tirreno cosentino, De Caprio sarà consigliere regionale

5 novembre 2025
Ore 13:45
Autonomia differenziata Occhiuto frena la Lega

5 novembre 2025
Ore 13:21
Occhiuto chiama a raccolta gli intellettuali calabresi

4 novembre 2025
Ore 17:26
La giornata dell'unita nazionale e delle forze armate

4 novembre 2025
Ore 13:17
Zes unica, risorse e obiettivi: il bilancio di Sbarra

4 novembre 2025
Ore 13:12
Nuova Giunta, ecco la repubblica presidenziale di Occhiuto

3 novembre 2025
Ore 20:12
Varata la giunta dell'Occhiuto bis

3 novembre 2025
Ore 12:55
Provincia di Cosenza, fra dieci giorni decade Succurro?

3 novembre 2025
Ore 12:49
A Catanzaro il bilancio di tre anni di governo Meloni

2 novembre 2025
Ore 10:54
Catanzaro, al comune torna agibile l'aula rossa

31 ottobre 2025
Ore 13:13
Cosenza, proclamati gli eletti in consiglio regionale

29 ottobre 2025
Ore 19:37
Dimissione Voce, nuovi scenari all'orizzonte

29 ottobre 2025
Ore 19:33
Regionali, proclamati i consiglieri dell'area centrale

29 ottobre 2025
Ore 12:40
Parte ufficialmente la nuova legislatura regionale

29 ottobre 2025
Ore 12:36
A Rende il nuovo ospedale, Cosenza grida allo scippo

29 ottobre 2025
Ore 12:22
Agenda urbana Catanzaro, via libera della Regione

29 ottobre 2025
Ore 12:07
Crotone, aggressione a consigliere: Voce si dimette

28 ottobre 2025
Ore 20:20
Regione, Occhiuto a Roma: sul tavolo la nuova Giunta

28 ottobre 2025
Ore 12:48
Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

