Il Ministro Calderone a Reggio: «Lavoro in crescita»

La Calabria è lavoro è stato il titolo dell'incontro svoltosi questo pomeriggio a Reggio Calabria conclusosi con l'intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

24 settembre, 2025
