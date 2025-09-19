Social
Occhiuto: «Più voti di quanto dicono i sondaggi»

Ieri sera Roberto Occhiuto ha tenuto un comizio nella piazza centrale di Crosia, ha fatto un bilancio delle attività e sui sondaggi ritiene di andare oltre i dati riportati.

19 settembre, 2025
regionali calabria 2025 · Roberto Occhiuto
