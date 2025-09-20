Social
Regionali, Gallo: «I sondaggi ci danno vincitori»

Sul fronte centrodestra appuntamento a Marina di Sibari per Gianluca Gallo che ha evidenziato gli esiti dei sondaggi di questi giorni.

20 settembre, 2025
Politica

20 settembre 2025
Ore 10:39
Regionali, Tridico a Corigliano: «Serve una svolta»

20 settembre 2025
Ore 10:36
L'outsider Toscano lancia la sfida per la presidenza

19 settembre 2025
Ore 19:09
Cirelli: «Il Ponte sullo Stretto volano di sviluppo»

19 settembre 2025
Ore 19:07
Elezioni regionali, il punto sulla campagna elettorale in vista della tornata del 5 e 6 ottobre

19 settembre 2025
Ore 19:05
Alimena e il "destino" del centro storico di Cosenza

19 settembre 2025
Ore 16:44
Elezioni regionali la Lega e l'impegno per la Calabria

19 settembre 2025
Ore 12:35
Occhiuto: «Più voti di quanto dicono i sondaggi»

19 settembre 2025
Ore 11:59
Regionali, il punto sulla campagna elettorale

19 settembre 2025
Ore 11:56
L'outsider Toscano lancia la sfida per la presidenza

19 settembre 2025
Ore 11:55
Cirielli: «Il ponte sullo stretto volano di sviluppo»

19 settembre 2025
Ore 11:53
Tridico e il confronto mancato aspetto Occhiuto a LaC

19 settembre 2025
Ore 11:04
L'impegno di Tridico per il futuro della Calabria

18 settembre 2025
Ore 12:27
Regionali, Conte in visita all'ospedale di Locri

17 settembre 2025
Ore 18:14
Elezioni regionali, Occhiuto: «Ho tante idee in mente»

17 settembre 2025
Ore 11:46
Controvento ai candidati: «Non deturpare la Calabria»

16 settembre 2025
Ore 12:33
Elezioni Regionali in Calabria, lo speciale su LaC Tv il 6 ottobre

16 settembre 2025
Ore 11:05
Regionali, a Perfidia il confronto tra Occhiuto, Tridico e Toscano

16 settembre 2025
Ore 06:51
Il Tar conferma, Lucano fuori dalle regionali

15 settembre 2025
Ore 18:21
Elezioni regionali, Tridico all'ospedale di Praia

15 settembre 2025
Ore 12:26
Regionali, i big di Avs al fianco di Tridico e Lucano

14 settembre 2025
Ore 12:08
