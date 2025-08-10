Social
Politica
La Calabria al voto - Il punto del direttore

Vogliamo sentire i candidati: cosa farete e come lo farete. La nostra testata farà la sua parte favorendo confronti aperti per dare agli elettori gli stumenti per scegliere

10 agosto, 2025
regionali calabria
Regionali, c'è la data: si va alle urne il 5 e 6 ottobre

10 agosto 2025
Ore 10:45
Regionali, Occhiuto a rischio ineleggibilità

9 agosto 2025
Ore 12:05
Consiglio Regionale, atto finale per Occhiuto

8 agosto 2025
Ore 18:07
Regionali, l'opposizione: «Centrodestra antidemocratico»

8 agosto 2025
Ore 12:04
L'Opposizione attacca: «Centrodestra antidemocratico»

7 agosto 2025
Ore 17:57
Ponte Stretto, Salvini a Villa festeggia il Cipess

7 agosto 2025
Ore 12:20
Consiglio regionale l'8 agosto, protesta l'opposizione

6 agosto 2025
Ore 19:13
Regionali, nasce l'area riformista e azione ne fa parte

6 agosto 2025
Ore 19:12
Elezioni regionali, i nomi in ballo nel centrosinistra

6 agosto 2025
Ore 12:00
Azione e Forza Italia ai ferri corti, alleanza in bilico

5 agosto 2025
Ore 12:31
Parte il conto alla rovescia per le Regionali

5 agosto 2025
Ore 12:27
Furgiuele rivendica la militanza anche da Crotone

4 agosto 2025
Ore 19:16
I lettori di LaC bocciano la scelta di Occhiuto

4 agosto 2025
Ore 19:16
FI guarda al futuro tra Stati generali e Occhiuto

4 agosto 2025
Ore 12:43
Il ministro Urso in visita al porto di Gioia Tauro

4 agosto 2025
Ore 12:42
Azione fa proseliti ma rivendica maggiore ascolto

3 agosto 2025
Ore 17:14
Furgiuele rivendica la militanza anche da Crotone

3 agosto 2025
Ore 17:14
Dimissioni Occhiuto, l'Aou di Cosenza sullo sfondo

2 agosto 2025
Ore 13:33
Stati generali del Sud, le idee di Fi per il rilancio

2 agosto 2025
Ore 13:27
Al via gli Stati Generali del Sud, FI con Occhiuto

1 agosto 2025
Ore 19:13
Dimissioni del presidente Occhiuto, le reazioni

1 agosto 2025
Ore 12:58
