Lamezia, parata di big a sostegno di Occhiuto

Manca meno di una settimana alle Regionali e i big arrivano in Calabria per gli ultimi comizi. Partiamo dal centrodestra: a Lamezia Terme in piazza con Roberto Occhiuto la premier Giorgia Meloni e i suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani.