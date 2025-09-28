Social
Regionali, Boccia a Siderno lancia Tridico

Prosegue nella Locride il tour elettorale di Pasquale Tridico. A sostenere il candidato a governatore del centrosinistra ieri a Siderno è giunto anche Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd.

28 settembre, 2025
regionali calabria 2025 · Pasquale Tridico
