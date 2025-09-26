Social
Lega e M5s: botta e risposta in poche ore

A Cassano all'Ionio intensa giornata in vista del voto. Prima Katya Gentile a illustrare i piani della coalizione di centrodestra, poi Elisa Scutellà per il centrosinistra che porta sul tavolo i temi sociali.

26 settembre, 2025
