Policlinico Unical, Faragalli: «Bisogna farlo qui»

Nei giorni scorsi la notizia della nuova stazione di Montalto ha riportato in auge anche il dibattito sul Policlinico Universitario che dovrebbe sorgere fra Rende e Montalto. Ne abbiamo parlato con il sindaco Biagio Faragalli

22 agosto, 2025
