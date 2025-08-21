Politica

Regionali, a Roma vertice per ufficializzare Tridico

L'ex presidente Inps Pasquale Tridico è pronto a guidare il centrosinistra alle regionali del 5 e 6 ottobre. A Roma è in corso la riunione tra i vertici dei partiti per ufficializzare l'indicazione dell'esponente dei Cinquestelle ma non mancano le resistenze e i distinguo. Nel centrodestra, Roberto Occhiuto ha tempo fino alle 24 di oggi per dimettersi dal ruolo di commissario alla sanità calabrese, al fine di evitare una eventuale ineleggibilità.