Regionali, proclamati i consiglieri dell'area centrale

Stamane, dopo quello di Reggio Calabria, anche il Tribunale di Catanzaro ha proceduto alla proclamazione ufficiale dei nuovi consiglieri regionali eletti nella circoscrizione Calabria centro

29 ottobre, 2025
Politica

Prove invalsi: parte il progetto Recapp Cal

27 ottobre 2025
Ore 14:17
Politica

Parte ufficialmente la nuova legislatura regionale

29 ottobre 2025
Ore 12:36
Politica

A Rende il nuovo ospedale, Cosenza grida allo scippo

29 ottobre 2025
Ore 12:22
Politica

Agenda urbana Catanzaro, via libera della Regione

29 ottobre 2025
Ore 12:07
Politica

Crotone, aggressione a consigliere: Voce si dimette

28 ottobre 2025
Ore 20:20
Politica

Regione, Occhiuto a Roma: sul tavolo la nuova Giunta

28 ottobre 2025
Ore 12:48
Politica

Proclamazione del presidente, Occhiuto nei pieni poteri

27 ottobre 2025
Ore 20:00
Politica

Fa tappa a Reggio l'idea di ricostruire di Oliverio

26 ottobre 2025
Ore 11:43
Politica

Le "Selle" del potere a Perfidia con Antonella Grippo

25 ottobre 2025
Ore 11:40
Politica

Provincia di Cosenza, in primavera il nuovo presidente

25 ottobre 2025
Ore 11:22
Politica

«Opposizione sia capace di costruire l'alternativa»

23 ottobre 2025
Ore 12:33
Politica

Arrical, si apre la pacificazione post elezione

22 ottobre 2025
Ore 12:51
Politica

Regionali, Stasi invita a cambiare rotta dopo il flop

21 ottobre 2025
Ore 12:16
Politica

Commissariamento sanità, Schillaci a lavoro con Mef

20 ottobre 2025
Ore 12:26
Politica

Riccardo Rosa in Consiglio, soddisfazione per il Pollino

19 ottobre 2025
Ore 09:47
Politica

Regionali, il centrosinistra calabrese ora è al bivio

18 ottobre 2025
Ore 12:29
Politica

Cinque anni senza Jole Santelli

15 ottobre 2025
Ore 19:12
Politica

Crisi alla Provincia di Vibo, L'Andolina: «Non mi dimetto»

14 ottobre 2025
Ore 17:12
Politica

Giunta regionale, Forza Italia fa la voce grossa

14 ottobre 2025
Ore 13:12
Politica

Scalea, Minniti porterà avanti l'impegno animalista

12 ottobre 2025
Ore 11:51
Politica

Vincitori e vinti, a Perfidia l'analisi del voto

12 ottobre 2025
Ore 11:39
