Video

Politica
Proclamazione del presidente, Occhiuto nei pieni poteri

La proclamazione ufficiale di Roberto Occhiuto a presidente della Regione. Un secondo mandato che parte con l’incognita della giunta e la certezza del ruolo di commissario alla sanità.

27 ottobre, 2025
Tag
regione calabria · roberto occhiuto
