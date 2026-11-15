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Sanità

A 99 anni torna a vedere grazie ai chirurghi di Vibo

A Vibo Valentia arriva la storia di nonno Mimmo, cento anni il prossimo marzo, che grazie ai chirurghi dell’ospedale Jazzolino ha ritrovato la vista.

15 novembre, 2026
Sanità

Le nuove frontiere di dermatologia e allergologia

9 novembre 2026
Ore 11:35
Le nuove frontiere di dermatologia e allergologia
Sanità

Reggio Calabria, al Gom l'oculistica di eccellenza

14 novembre 2026
Ore 11:51
Reggio Calabria, al Gom l'oculistica di eccellenza
Sanità

Emergenza urgenza, operatori in piazza

12 novembre 2026
Ore 18:42
Emergenza urgenza, operatori in piazza
Sanità

Nuovo ospedale di Reggio e grandi appalti INAIL

12 novembre 2026
Ore 12:01
Nuovo ospedale di Reggio e grandi appalti INAIL
Sanità

Reggio, 97 defibrillatori per i sindaci metropolitani

9 novembre 2026
Ore 19:30
Reggio, 97 defibrillatori per i sindaci metropolitani
Sanità

Ciechi e sordi in strada, il pericolo che nessuno vede

9 novembre 2026
Ore 11:39
Ciechi e sordi in strada, il pericolo che nessuno vede
Sanità

Disturbi dell'alimentazione, congresso a Catanzaro

7 novembre 2026
Ore 11:27
Disturbi dell'alimentazione, congresso a Catanzaro
Sanità

Emergenza dialisi, a Reggio nuovo sit-in dei pazienti

7 novembre 2026
Ore 11:26
Emergenza dialisi, a Reggio nuovo sit-in dei pazienti
Sanità

Asp di Crotone, cure domiciliare garantite

6 novembre 2026
Ore 19:36
Asp di Crotone, cure domiciliare garantite
Sanità

Mesotelioma, la ricerca mondiale parla calabrese

3 novembre 2026
Ore 18:09
Mesotelioma, la ricerca mondiale parla calabrese
Sanità

Nicotera: guardia medica chiusa, lo sfogo del sindaco

2 novembre 2026
Ore 19:30
Nicotera: guardia medica chiusa, lo sfogo del sindaco
Sanità

Paola convegno Ivas accessi venosi in oncologia

1 novembre 2026
Ore 12:30
Paola convegno Ivas accessi venosi in oncologia
Sanità

Calabria: piano regionale integrazione e nuovi servizi

31 ottobre 2026
Ore 13:00
Calabria: piano regionale integrazione e nuovi servizi
Sanità

Terapie Car-T, la sfida alla migrazione sanitaria

31 ottobre 2026
Ore 13:00
Terapie Car-T, la sfida alla migrazione sanitaria
Sanità

Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana

31 ottobre 2026
Ore 13:00
Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana
Sanità

Bene confiscato diventa sede èquipe per la disabilità

30 ottobre 2026
Ore 18:16
Bene confiscato diventa sede èquipe per la disabilità
Sanità

Ultimo sit-in in notturno, al Gom arrivano 10 posti rene

28 ottobre 2026
Ore 12:05
Ultimo sit-in in notturno, al Gom arrivano 10 posti rene
Sanità

Reggio, sit in contro la chiusura del Poliambulatorio

27 ottobre 2026
Ore 13:00
Reggio, sit in contro la chiusura del Poliambulatorio
Sanità

Chirurgia della spalla, esperti a confronto a Lamezia

25 ottobre 2026
Ore 11:22
Chirurgia della spalla, esperti a confronto a Lamezia
Sanità

Concorsi Oss, mobilitazioni in Cittadella

24 ottobre 2026
Ore 11:47
Concorsi Oss, mobilitazioni in Cittadella
Sanità

Frecciarossa fa tappa a Cosenza, prevenzione in stazione

24 ottobre 2026
Ore 11:42
Frecciarossa fa tappa a Cosenza, prevenzione in stazione

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