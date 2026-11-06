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Asp di Crotone, cure domiciliare garantite

L’Azienda sanitaria di Crotone smentisce il blocco dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e respinge l’allarme sui 600 pazienti rimasti senza tutela.

6 novembre, 2026
Tag
asp crotone
Cronaca

Serve un'auto, appello per una bimba malata di leucemia

6 novembre 2026
Ore 12:34
Serve un'auto, appello per una bimba malata di leucemia
Sanità

Mesotelioma, la ricerca mondiale parla calabrese

3 novembre 2026
Ore 18:09
Mesotelioma, la ricerca mondiale parla calabrese
Sanità

Nicotera: guardia medica chiusa, lo sfogo del sindaco

2 novembre 2026
Ore 19:30
Nicotera: guardia medica chiusa, lo sfogo del sindaco
Sanità

Paola convegno Ivas accessi venosi in oncologia

1 novembre 2026
Ore 12:30
Paola convegno Ivas accessi venosi in oncologia
Sanità

Calabria: piano regionale integrazione e nuovi servizi

31 ottobre 2026
Ore 13:00
Calabria: piano regionale integrazione e nuovi servizi
Sanità

Terapie Car-T, la sfida alla migrazione sanitaria

31 ottobre 2026
Ore 13:00
Terapie Car-T, la sfida alla migrazione sanitaria
Sanità

Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana

31 ottobre 2026
Ore 13:00
Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana
Sanità

Bene confiscato diventa sede èquipe per la disabilità

30 ottobre 2026
Ore 18:16
Bene confiscato diventa sede èquipe per la disabilità
Sanità

Ultimo sit-in in notturno, al Gom arrivano 10 posti rene

28 ottobre 2026
Ore 12:05
Ultimo sit-in in notturno, al Gom arrivano 10 posti rene
Sanità

Reggio, sit in contro la chiusura del Poliambulatorio

27 ottobre 2026
Ore 13:00
Reggio, sit in contro la chiusura del Poliambulatorio
Sanità

Chirurgia della spalla, esperti a confronto a Lamezia

25 ottobre 2026
Ore 11:22
Chirurgia della spalla, esperti a confronto a Lamezia
Sanità

Concorsi Oss, mobilitazioni in Cittadella

24 ottobre 2026
Ore 11:47
Concorsi Oss, mobilitazioni in Cittadella
Sanità

Frecciarossa fa tappa a Cosenza, prevenzione in stazione

24 ottobre 2026
Ore 11:42
Frecciarossa fa tappa a Cosenza, prevenzione in stazione
Sanità

Shoulder 360 Europe, al via il Meeting International

23 ottobre 2026
Ore 18:30
Shoulder 360 Europe, al via il Meeting International
Sanità

Cassano in rosa per la prevenzione del tumore al seno

23 ottobre 2026
Ore 12:11
Cassano in rosa per la prevenzione del tumore al seno
Sanità

Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica

21 ottobre 2026
Ore 12:02
Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica
Sanità

Caregiver tra lavoro e assistenza: l'appello di Grace

21 ottobre 2026
Ore 11:57
Caregiver tra lavoro e assistenza: l'appello di Grace
Sanità

A Reggio il reparto di pediatria del Gom si umanizza

18 ottobre 2026
Ore 11:49
A Reggio il reparto di pediatria del Gom si umanizza
Sanità

Settimana viva: cosa fare quando il cuore si ferma

17 ottobre 2026
Ore 11:33
Settimana viva: cosa fare quando il cuore si ferma
Sanità

La crisi carburante mette a rischio i mezzi di soccorso

16 ottobre 2026
Ore 12:00
La crisi carburante mette a rischio i mezzi di soccorso
Sanità

Cosenza, sostenere l'allatamento al seno

14 ottobre 2026
Ore 19:00
Cosenza, sostenere l'allatamento al seno

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