Sanità

Debutto delle BodyCam in corsia a tutela dei sanitari

Debutto in ospedale per le BodyCam, le videocamere indossabili acquistate dall Asp di Cosenza per dissuadere eventuali malintenzionati dall aggredire i medici in servizio. Lo strumento e stato dato in dotazione ai sanitari del pronto soccorso di Paola e di Cetraro. Presto sara disponibile in ogni reparto di emergenza.