Sanità

«In Calabria un disegno per favorire la potente sanità privata»

La sanità in Calabria? Un disastro stando a Davide Tavernise, consigliere regionale del M5s ospite della puntata di Dentro la Notizia del 30 gennaio. Tavernise risponde a una domanda del conduttore Pier Paolo Cambareri ed elenca problemi e anomalie: «Con l'emigrazione sanitaria togliamo fondi ai nostri ospedali: 304 milioni di euro di servizi in meno per i nostri cittadini. E poi le nostre corsie sono vuote: non ci sono medici ma i concorsi deserti forse perché vengono fatti male». Anche le liste d'attesa sono un tasto dolente: «Occhiuto in tre anni e mezzo non ha fatto quasi nulla. E anche il Cup online sembra un invito a curarsi nel sistema sanitario privato. La verità è che sulla sanità pubblica si sta facendo poco e nulla e ho paura che dietro ci sia un disegno per avvantaggiare il sistema sanitario privato che in Calabria è potentissimo», è la chiosa di Tavernise