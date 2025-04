Sanità

Migliorano i livelli di assistenza in Calabria

Migliorano i livelli essenziali di assistenza in Calabria. A certificarlo è il comitato Lea che ha corretto i dati della Calabria relativamente all'area della prevenzione. Sono due gli indicatori in cui la nostra regione è riuscita a conseguire la sufficienza. Nel frattempo arriva lo scudo antimafia per la realizzazione dei nuovi ospedali.