Sanità

Sospetto caso di coronavirus in Calabria, allarme rientrato

Mentre in Lombardia muore una donna (e siamo quindi al secondo decesso in Italia) ed in Veneto si registra un nuovo contagio, scatta il protocollo d’emergenza anche in Calabria. Ieri sera una passeggera atterrata a Lamezia è stata trasferita per i necessari accertamenti a Catanzaro. I primi rilievi hanno mostrato una paziente asintomatica, affetta solo da una comune influenza. La situazione è pertanto sotto controllo e non c’è da fare allarmismi