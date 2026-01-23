Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sanità>Vibo, la mobilitazione p...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità

Vibo, la mobilitazione per la salute non si ferma

Si è svolta ieri la grande manifestazione sulla sanità a Vibo Valentia. La popolazione ha deciso di reagire al tracollo del settore, mentre prosegue la mobilitazione dei comitati civici.

23 gennaio, 2026
Tag
sanità calabria · vibo valentia
Società

Prevenzione cardiaca e primo soccorso a Rossano

19 gennaio 2026
Ore 13:34
Prevenzione cardiaca e primo soccorso a Rossano
Sanità

Nuovi ospedali riuniti iGreco a Vaglio Lise, è polemica

23 gennaio 2026
Ore 13:05
Nuovi ospedali riuniti iGreco a Vaglio Lise, è polemica
Sanità

Vibo Valentia in piazza per il diritto alla salute

22 gennaio 2026
Ore 14:07
Vibo Valentia in piazza per il diritto alla salute
Sanità

Avs lancia una campagna di mobilitazione

22 gennaio 2026
Ore 12:47
Avs lancia una campagna di mobilitazione
Sanità

Il 118 ad Azienda Zero: c'è il piano per il passaggio

17 gennaio 2026
Ore 13:09
Il 118 ad Azienda Zero: c'è il piano per il passaggio
Sanità

Longobucco, la morte di Sommario finisce in Parlamento

16 gennaio 2026
Ore 18:10
Longobucco, la morte di Sommario finisce in Parlamento
Sanità

Alla chirurgia del Pugliese inizia l'era Vaccarisi

16 gennaio 2026
Ore 11:49
Alla chirurgia del Pugliese inizia l'era Vaccarisi
Sanità

Medici stranieri, Corcioni boccia il bando di Occhiuto

16 gennaio 2026
Ore 11:45
Medici stranieri, Corcioni boccia il bando di Occhiuto
Sanità

Cardiologia all'Umg, il bilancio del direttore Torella

15 gennaio 2026
Ore 21:13
Cardiologia all'Umg, il bilancio del direttore Torella
Sanità

È allarme sui Lea in Calabria, Gimbe: «Divario insanabile»

15 gennaio 2026
Ore 21:12
È allarme sui Lea in Calabria, Gimbe: «Divario insanabile»
Sanità

La Regione a caccia di altri medici stranieri

15 gennaio 2026
Ore 21:08
La Regione a caccia di altri medici stranieri
Sanità

L'appello di Occhiuto ai medici: «Venite a lavorare in Calabria»

15 gennaio 2026
Ore 19:46
L'appello di Occhiuto ai medici: «Venite a lavorare in Calabria»
Sanità

La sfida della fisiatria interventistica alla Dulbecco

14 gennaio 2026
Ore 13:14
La sfida della fisiatria interventistica alla Dulbecco
Sanità

Asp Cosenza, De Salazar subentra ad Antonello Graziano

14 gennaio 2026
Ore 13:13
Asp Cosenza, De Salazar subentra ad Antonello Graziano
Sanità

Ospedale di Locri, le proposte per superare l'emergenza

14 gennaio 2026
Ore 13:12
Ospedale di Locri, le proposte per superare l'emergenza
Sanità

L'influenza stagionale colpisce tutta la Calabria

14 gennaio 2026
Ore 13:09
L'influenza stagionale colpisce tutta la Calabria
Sanità

Il 118 verso Azienda zero, è polemica con i sindacati

13 gennaio 2026
Ore 13:06
Il 118 verso Azienda zero, è polemica con i sindacati
Sanità

Asp di Crotone, Graziano verso la direzione generale

12 gennaio 2026
Ore 13:35
Asp di Crotone, Graziano verso la direzione generale
Sanità

Influenza stagionale, il picco entro due settimane

10 gennaio 2026
Ore 12:28
Influenza stagionale, il picco entro due settimane
Sanità

Sanità al collasso, gli strali del Pd reggino

10 gennaio 2026
Ore 12:01
Sanità al collasso, gli strali del Pd reggino
Sanità

Ospedale di montagna, c'è una proposta di legge

8 gennaio 2026
Ore 13:49
Ospedale di montagna, c'è una proposta di legge

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

LaC Storie, la montagna incantata

LaC Storie, la montagna incantata

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Società

Arte e solidarietà, al via la mostra "Artisti per Gaza"

Arte e solidarietà, al via la mostra \"Artisti per Gaza\"

24 ORE ALL NEWS