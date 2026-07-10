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Sopralluogo di Cannizzaro allo Stadio Granillo

Il sindaco, durante un sopralluogo al Comunale, interviene sullo stato dell'impianto e sui lavori previsti per il suo ripristino e per migliorare sicurezza e accessibilità

10 luglio, 2026
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francesco cannizzaro

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