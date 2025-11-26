Società

25 novembre, l'Università di Catanzaro in prima linea

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e la sua Presidente Tiziana Montalcini, hanno presentato "La Collina del Calicanto", un progetto teatrale di forte valore civile. Sul palco non c’erano attori professionisti, ma docenti, impiegati e personale tecnico-amministrativo dell’UMG, uniti da un messaggio comune contro la violenza sulle donne.