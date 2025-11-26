25 novembre, l'Università di Catanzaro in prima linea
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e la sua Presidente Tiziana Montalcini, hanno presentato "La Collina del Calicanto", un progetto teatrale di forte valore civile. Sul palco non c’erano attori professionisti, ma docenti, impiegati e personale tecnico-amministrativo dell’UMG, uniti da un messaggio comune contro la violenza sulle donne.