A Reggio corteo silenzioso per la Palestina libera

Mentre la tregua in Palestina cattura l’attenzione globale, Reggio Calabria ricorda il sacrificio e il contributo del personale sanitario nella Striscia di Gaza e invita a tenere alta l’attenzione.

13 ottobre, 2025
palestina · corteo pro palestina · reggio calabria
