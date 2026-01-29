Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>All'Umg si studia il lin...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

All'Umg si studia il linguaggio musicale delle piante

Promuovere l’apprendimento sensoriale mediante l’utilizzo del linguaggio musicale delle piante, all'Università di Catanzaro uno studio speciale che mette al centro la connessione tra uomo e natura. 

29 gennaio, 2026
Tag
universita catanzaro · universita magna graecia · Catanzaro
Società

Auser, inaugurato l'anno sociale 2026

28 gennaio 2026
Ore 12:18
Auser, inaugurato l'anno sociale 2026
Società

Violenza di genere: protocollo tra Asp Catanzaro e Procure

29 gennaio 2026
Ore 14:23
Violenza di genere: protocollo tra Asp Catanzaro e Procure
Società

Povertà, per alcuni progetti fondi fermi al 2016

29 gennaio 2026
Ore 14:20
Povertà, per alcuni progetti fondi fermi al 2016
Società

A Cassano il convegno Airc sulla prevenzione dei tumori

28 gennaio 2026
Ore 21:15
A Cassano il convegno Airc sulla prevenzione dei tumori
Società

Il racconto del Sud attraverso le scienze sociali

28 gennaio 2026
Ore 12:10
Il racconto del Sud attraverso le scienze sociali
Società

Federalismo fiscale e costi sociali al Sud, focus a Vibo

28 gennaio 2026
Ore 11:27
Federalismo fiscale e costi sociali al Sud, focus a Vibo
Società

Cosenza, torna la "Primavera del Cinema Italiano"

27 gennaio 2026
Ore 18:19
Cosenza, torna la \"Primavera del Cinema Italiano\"
Società

Giorno della memoria, le celebrazioni di Ferramonti

27 gennaio 2026
Ore 18:12
Giorno della memoria, le celebrazioni di Ferramonti
Società

Monsignor Giovanni Ferro salvò un ebreo dai lager

27 gennaio 2026
Ore 12:57
Monsignor Giovanni Ferro salvò un ebreo dai lager
Società

Dieci ragazzi stranieri portano Cucine d'altri mondi

27 gennaio 2026
Ore 11:40
Dieci ragazzi stranieri portano Cucine d'altri mondi
Società

Open day al nautico di Pizzo tra istruzione e innovazione

27 gennaio 2026
Ore 11:39
Open day al nautico di Pizzo tra istruzione e innovazione
Società

A Catanzaro il percorso di cura diventa arte

26 gennaio 2026
Ore 18:56
A Catanzaro il percorso di cura diventa arte
Società

Checchinato sferza la politica: «Ignorano i poveri»

26 gennaio 2026
Ore 13:22
Checchinato sferza la politica: «Ignorano i poveri»
Società

Delift, dal liceo scientifico di Soverato al Cantagiro

26 gennaio 2026
Ore 13:11
Delift, dal liceo scientifico di Soverato al Cantagiro
Società

A Rende la mostra "Vi raccontiamo il nostro mare"

25 gennaio 2026
Ore 13:27
A Rende la mostra \"Vi raccontiamo il nostro mare\"
Società

I fratelli Sammarco da Cassano a Casa Sanremo 2026

25 gennaio 2026
Ore 13:23
I fratelli Sammarco da Cassano a Casa Sanremo 2026
Società

Un libro nel ricordo di Francesco Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:22
Un libro nel ricordo di Francesco Occhiuto
Società

Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:19
Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto
Società

Caso Mattia Spano, accolta l'istanza della difesa

25 gennaio 2026
Ore 13:09
Caso Mattia Spano, accolta l'istanza della difesa
Società

Harry, il ministro Musumeci sui luoghi del disastro

25 gennaio 2026
Ore 13:04
Harry, il ministro Musumeci sui luoghi del disastro
Società

Vibonese calcio il sindaco chiama a raccolta la citta

25 gennaio 2026
Ore 13:01
Vibonese calcio il sindaco chiama a raccolta la citta

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio